Законопроект о блокировке сайтов перепишут с участием представителей ОБСЕ и НАТО

Окончательный вариант законопроекта будет согласовываться с международными партнерами Украины

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны полностью изменит текст законопроекта о блокировании сайтов. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета, народный депутат Иван Винник.

"Планируется полностью изменить текст законопроекта (а не внести поправки, - ред.). Будет наработан новый законопроект с учетом лучших практик ЕС в противодействиях информационным и киберугрозам. После этого мы предложим общественную дискуссию. Если она будет иметь положительный характер, мы внесем доработанный текст на замену того, что сейчас есть на сайте Верховной рады", - рассказал Винник.

По его словам, окончательный вариант законопроекта будет согласовываться с международными партнерами Украины. В частности, с представительством офиса НАТО.

"Мы будем приглашать представителей ОБСЕ, посольство США, Европейскую консультативную миссию ЕС, а также офис НАТО. Комитет сможет рассмотреть текст законопроекта в конце сентября", - отметил парламентарий.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий ранее сообщил, что законопроект №6688, который предусматривает блокировку сайтов без решения суда, не имеет поддержки в сессионном зале. Председатель ВР отметил, что нардепы ранее отказались включить проект закона в повестку дня для рассмотрения и принятия решения.