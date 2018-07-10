Законопроект про блокування сайтів перепишуть за участю представників ОБСЄ та НАТО

Остаточний варіант законопроекту буде узгоджуватись із міжнародними партнерами України

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони повністю змінить текст законопроекту про блокування сайтів. Про це у коментарі РБК-Україна розповів секретар комітету, народний депутат Іван Вінник.

"Планується повністю змінити текст законопроекту (а не внести поправки, - ред.). Буде напрацьовано новий законопроект з урахуванням найкращих практик ЄС у протидіях інформаційним та кіберзагрозам. Після того ми запропонуємо суспільну дискусію. Якщо вона буде мати позитивний характер, ми внесемо доопрацьований текст на заміну того, що наразі є на сайті Верховної ради", - розповів Вінник.

За його словами, остаточний варіант законопроекту буде узгоджуватись із міжнародними партнерами України. Зокрема, з представництвом офісу НАТО.

"Ми будемо запрошувати представників ОБСЄ, посольство США, Європейську консультативну місію ЄС, а також офіс НАТО. Комітет зможе розглянути текст законопроекту наприкінці вересня", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій раніше повідомив, що законопроект №6688, який передбачає блокування сайтів без рішення суду, не має підтримки у сесійній залі. Голова ВР зазначив, що нардепи раніше відмовилися включити проект закону до порядку денного для розгляду та прийняття рішення.