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Законопроєкт №14405 посилює ризики для місцевого самоврядування: позиція АМУ

21:47 18.08.2026 Вт
2 хв
В Асоціації міст України виступили проти спрощення процедури усунення голів громад
aimg Сергій Новіков
АМУ закликала змінити законопроєкт №14405 (фото: rada.gov.ua)

Спрощення процедури усунення очільників громад від виконання повноважень, яке пропонується у законопроєкті №14405, посилює ризики діяльності органів місцевого самоврядування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зверенння Асоціації міст України (АМУ) до Верховної Ради.

АМУ проти спрощення усунення голів громад

В Асоціації повідомили, що наразі 321 муніципалітет працює без законно обраного голови.

Водночас в АМУ виступили проти спрощення усунення від виконання повноважень сільського, селищного, міського голови через зниження вимог про вирішальну кількість голосів для депутатів всіх рад базового рівня.

Йдеться про положення проєкту Закону "Про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану" №14405.

Відповідне зверення Асоціація міст України направила до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Яке рішення пропонують натомість

Як зазначається, АМУ пропонує надати повноваження виконавчому комітету громади.

"Асоціація міст України натомість запропонувала для збереження повноважності органів місцевого самоврядування надати повноваження виконавчому комітету та/або сільському, селищному, міському голові, як це діяло у 2022 році", - йдеться у зверненні.

Асоціація звернула увагу, що норма про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови стосується всіх рад, а не лише тих, які сформовані за мажоритарною системою відносної більшості, про які йдеться в інших статтях законопроєкту.

Крім цього, в АМУ наголосили, що законопроєкт №14405 створює ситуацію втрати повноважності місцевих рад раніше, ніж будуть встановлені результати післявоєнних виборів, що є неприпустимим.

Як повідомлялося, законопроєкт №14405 знижує вимоги до кількості голосів депутатів місцевих рад для дострокового відсторонення або зміни повноважень голів громад базового рівня.

Нагадаємо, раніше в АМУ заявляли про посилення тиску на органи місцевого самоврядування. Як зауважили в Асоціації, голів місцевих громад відсторонюють від виконання обов’язків під надуманими приводами, з порушенням законодавства.

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