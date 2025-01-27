В Україні почастішали випадки відсторонення мерів за надуманими приводами, - АМУ

Тиск на місцеве самоврядування продовжує посилюватись. Все частіше голів місцевих громад відсторонюють від виконання обов’язків під надуманими приводами, з порушенням законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації міст України, яка звернулась до президента захистити місцеве самоврядування.

"Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги. Місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення, сильним місцевим самоврядуванням ми відрізняємось від путінської РФ", - йдеться у зверненні АМУ.

В Асоціації навели приклади посилення тиску на місцеве самоврядування. Зокрема, військові адміністрації створюються в громадах, де немає загрози бойових дій. А мерів масово відсторонюють від посад за надуманими приводами.

"Голову Нетішинської міської ради Олександра Супрунюка за ініціативи Шепетівського районного управління поліції відсторонюють від виконання обов’язків на 60 діб з домашнім арештом за купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів. Голову Дрогобицької міської ради Тараса Кучму за ініціативи Дрогобицького районного ТЦК примусово доставляють з застосуванням органів поліції через відзначення в громаді Дня Соборності. Голову Ірпінської міської ради Олександра Маркушина арештовують на 60 діб або пропонують внести 30 мільйонів гривень застави за законний виїзд за кордон батька-одинака, в дворічного сина якого померла мама", - повідомляють в АМУ.

Це тільки частина випадків першого місяця поточного року, коли штучними справами органів державної влади громади позбавляють обраних мешканцями керівників, наголосили в Асоціації міст.

Раніше стало відомо, що силовикам надійшла вказівка від ОП знайти щось на мера Києва Віталія Кличка - виписано 29 постанов на обшуки у його найближчого оточення. А в Чернігові керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники, щоб змусити піти з посади в.о. мера Олександра Ломако.