Законодавці з ЄС закликали США схвалити допомогу Україні для підтримки Тайваню, - Hill

Європейські законодавці, які відвідали Вашингтон цього тижня, виступили з грізними попередженнями демократам і республіканцям про те, що США необхідно допомогти Україні забезпечити перемогу над Росією цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Інакше США ризикують втратити європейську допомогу в потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань.

Звернення надійшло від делегації голів комітетів у закордонних справах із шести країн Європи та Канади, які зустрілися із законодавцями США в перервах між напруженими переговорами щодо політики безпеки кордонів, яка затримує великий пакет фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

"Реальність така, що США також потрібен тривожний сигнал", - заявила член парламенту Великої Британії Алісія Кернс, яка очолює Спеціальний комітет із закордонних справ.

Що ще сказали законодавці

Кернс додала, що демократам потрібно припинити "ховатися в бункері" і не можна дозволяти республіканцям визначати порядок денний США у зовнішній політиці.

Європейці також заявили, що немає жодної заміни американській військовій підтримці України або її лідерству на світовій арені.

"Боляче, що вам доводиться витрачати 80% своєї енергії на пробудження Вашингтона, щоб бути Вашингтоном", - сказав голова комітету в закордонних справах у парламенті Литви Жігімантас Павільйоніс.

Європа може не допомогти США з питанням Тайваню

Також британський депутат заявила, що якщо Тайвань буде захоплено, США повинні будуть займатися цим питанням разом з Японією, Південною Кореєю та Австралією.

За її словами, Британія і Європа буде змушена займатися питанням війни в Україні і сказати США, що не зможуть підтримати їх у питанні Тайваню.

Допомога від США Україні

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив до Конгресу виділити на потреби нацбезпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів із цих коштів хотіли передбачити на фінансування допомоги Україні.

Однак у Конгресі не підтримали такий запит Байдена. Зокрема, проти допомоги Україні виступили республіканці, зажадавши, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.

Уже понад місяць між республіканцями і демократами тривають переговори щодо компромісу з питань кордонів.

Нещодавно ЗМІ повідомили про те, що Байден погодився посилити імміграційну політику, як того вимагали республіканці.