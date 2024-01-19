Законодатели из ЕС призвали США одобрить помощь Украине для поддержки Тайваня, - Hill

Европейские законодатели, посетившие Вашингтон на этой неделе, выступили с грозными предупреждениями демократам и республиканцам о том, что США необходимо помочь Украине обеспечить победу над Россией в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Иначе США рискуют потерять европейскую помощь в потенциальном конфликте с Китаем из-за Тайваня.

Обращение поступило от делегации глав комитетов по иностранным делам из шести стран Европы и Канады, которые встретились с законодателями США в перерывах между напряженными переговорами по политике безопасности границ, которая задерживает большой пакет финансирования для Украины, Израиля и Тайваня.

"Реальность такова, что США также нужен тревожный сигнал", - заявила член парламента Великобритании Алисия Кернс, которая возглавляет Специальный комитет по иностранным делам.

Что еще сказали законодатели

Кернс добавила, что демократам нужно прекратить "прятаться в бункере" и нельзя позволять республиканцам определять повестку дня США во внешней политике.

Европейцы также заявили, что нет никакой замены американской военной поддержке Украины или ее лидерству на мировой арене.

"Больно, что вам приходится тратить 80% своей энергии на пробуждение Вашингтона, чтобы быть Вашингтоном", - сказал председатель комитета по иностранным делам в парламенте Литвы Жигимантас Павильонис.

Европа может не помочь США по вопросу Тайваня

Также британский депутат заявила, что если Тайвань будет захвачен, США должны будут заниматься этим вопросом вместе с Японией, Южной Кореей и Австралией.

По ее словам, Британия и Европа будет вынуждена заниматься вопросом войны в Украине и сказать США, что не смогут поддержать их в вопросе Тайваня.

Помощь от США Украине

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил в Конгресс выделить на нужды нацбезопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть на финансирование помощи Украине.

Однако в Конгрессе не поддержали такой запрос Байдена. В частности, против помощи Украине выступили республиканцы, потребовав, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.

Уже больше месяца между республиканцами и демократами продолжаются переговоры по компромиссу по вопросам границ.

Недавно СМИ сообщили о том, что Байден согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.