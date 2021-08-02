Законодатели из США и Европы выступили с критикой "Северного потока-2"
Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес и ряд европейских парламентариев выступили с заявлением по "Северному потоку-2". Они раскритиковали соглашение США и Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Заявление подписали сенатор Боб Менендес и его коллеги в Украине, Великобритании, Ирландии, Латвии, Литве, Польше, Чехии и Эстонии.
"Мы считаем "Северный поток-2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке", - говорится в заявлении.
Напомним, 21 июля США и Германия объявили о договоренности по достройке газопровода Nord Stream 2. Это произошло несмотря на критику со стороны Украины, Польши и стран Балтии.
Ранее в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.
Компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.
А инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.