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Законодатели из США и Европы выступили с критикой "Северного потока-2"

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Вашингтон, Понедельник 02 августа 2021 22:56
Законодатели из США и Европы выступили с критикой "Северного потока-2" Фото: американские и европейские законодатели раскритиковали "Северный поток-2" (nord-stream2.com/by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес и ряд европейских парламентариев выступили с заявлением по "Северному потоку-2". Они раскритиковали соглашение США и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Заявление подписали сенатор Боб Менендес и его коллеги в Украине, Великобритании, Ирландии, Латвии, Литве, Польше, Чехии и Эстонии.

"Мы считаем "Северный поток-2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке", - говорится в заявлении.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили о договоренности по достройке газопровода Nord Stream 2. Это произошло несмотря на критику со стороны Украины, Польши и стран Балтии.

Ранее в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

А инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

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Северный поток-2
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