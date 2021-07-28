Австрийский партнер "Газпрома" надеется на запуск "Северного потока-2" уже в 2021      

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле надеется на запуск "Северного потока-2" уже в 2021 году. Партнер российского "Газпрома" подтвердил, что строительство газопровода должны завершить в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию .

По его словам, оператор "Северного потока-2" обещает завершить строительство до осени.

"Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - подчеркнул он и уточнил, что во второй половине этого года ожидаются пусконаладочные работы.

Зеле также приветствует соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2".

"Оно прокладывает путь к окончательному завершению и вводу газопровода в эксплуатацию", - добавил он.