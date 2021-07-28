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Австрийский партнер "Газпрома" надеется на запуск "Северного потока-2" уже в 2021      

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Вена, Среда 28 июля 2021 13:04
Австрийский партнер "Газпрома" надеется на запуск "Северного потока-2" уже в 2021       Фото: "Северный поток-2" хотят запустить уже в этом году (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле надеется на запуск "Северного потока-2" уже в 2021 году. Партнер российского "Газпрома" подтвердил, что строительство газопровода должны завершить в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

По его словам, оператор "Северного потока-2" обещает завершить строительство до осени.

"Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - подчеркнул он и уточнил, что во второй половине этого года ожидаются пусконаладочные работы.

Зеле также приветствует соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2".

"Оно прокладывает путь к окончательному завершению и вводу газопровода в эксплуатацию", - добавил он.

Напомним, ранее Европарламент выступил с открытой критикой соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2".

Украинская сторона из-за угрозы своим интересам инициировала срочные консультации с Европейской комиссией, это право прописано в Соглашении об ассоциации.

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Австрия газопровод Северный поток-2
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