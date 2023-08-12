Законний президент Нігеру знаходиться в "нелюдських умовах", - дочка Базума

Поваленого лідера Нігеру та його сімйю утримують у "нелюдських умовах" - резиденцію відрізали від світла, а їжа там поступово закінчується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Дочка Базума Зазія розповіла виданню, що через постійну спеку знаходитись в приміщенні без світла дуже важко, крім цього їжа в холодильнику зіпсувалась, тож вони їдять тільки крупи та макарони. Також хунта не дозволяє передати родині чисту воду.

За її словами, Базум та його дружина за ці дні схудли на 5 кг, а її 22-річний брат Салем, який утримується разом із батьками - на 10 кг.

«Це дуже небезпечно, лідери перевороту роблять це, щоб тиснути на них, але несправедливо бачити їх у цій ситуації", - сказала вона.

Сам Базум в телефонній розмові з дочкою заявив, що хунта прагне змусити його зректись посади, тому продовжує тиснути і не пускає людей, які хочуть передати президенту гуманітарну допомогу.

Переворот у Нігері та можлива військова операція ECOWAS

Наприкінці липня охорона Базума влаштувала держпереворот, оголосивши про повалення уряду та взявши в заручники президента. Пізніше керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня дали хунті 7 днів, щоб ті повернули в країну конституційний лад, інакше вони пригрозились почати військову інтервенцію. Однак, ті проігнорували попередження, а деякі країни з блоку заявили про готовність виступити на боці хунти.

За даними ЗМІ, чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів. У відповідь на це хунта заявила, що вб'є Базума у разі військового вторгнення.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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