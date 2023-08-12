Законный президент Нигера находится в "нечеловеческих условиях", - дочь Базума

Свергнутого лидера Нигера и его семью удерживают в "нечеловеческих условиях" - резиденцию отрезали от света, а еда там постепенно заканчивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Дочь Базума Зазия рассказала изданию, что из-за постоянной жары находиться в помещении без света очень тяжело, кроме этого еда в холодильнике испортилась, поэтому они едят только крупы и макароны. Также хунта не разрешает передать семье чистую воду.

По ее словам, Базум и его жена за эти дни похудели на 5 кг, а ее 22-летний брат Салем, который находится вместе с родителями, - на 10 кг.

"Это очень опасно, лидеры переворота делают это, чтобы давить на них, но несправедливо видеть их в этой ситуации", - сказала она.

Сам Базум в телефонном разговоре с дочерью заявил, что хунта стремится заставить его отречься от должности, поэтому продолжает давить и не пускает людей, которые хотят передать президенту гуманитарную помощь.

Переворот в Нигере и возможная военная операция ECOWAS

В конце июля охрана Базума устроила госпереворот, объявив о свержении правительства и взяв в заложники президента. Позже руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны Западной Африки (блок ECOWAS) 31 июля дали хунти 7 дней, чтобы те вернули в страну конституционный строй, иначе они пригрозили начать военную интервенцию. Однако те проигнорировали предупреждение, а некоторые страны из блока заявили о готовности выступить на стороне хунты.

По данным СМИ, четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат. В ответ на это хунта заявила, что убьет Базума в случае военного вторжения.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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