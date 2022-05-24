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Как закончится война Украины с Россией: мнение разведки

Новина українською →
Россия, Вторник 24 мая 2022 12:37
Как закончится война Украины с Россией: мнение разведки Фото: Кирилл Буданов (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Активная фаза войны в Украине закончится до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Как и сказал, активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов у России для ведения нормальной войны на 12 месяцев. Она закончится единственным: возвращением наших оккупированных территорий", - спрогнозировал он, добавив, что Крым также удастся вернуть.

По словам Буданова, есть два варианта, как закончится война для Кремля и Путина.

«Первый - сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Отмечаю - при формальном. При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение и скажут, что Россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру, - говорит он.

По мнению главного разведчика, оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат - в Грузию, Японию, Германию и так далее.

"Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история", - добавляет он.

Второй вариант, по его мнению, это разделение России на три и более частей.

"Россия может разделиться на три и, может быть, больше части. На новые независимые государства", - констатировал руководитель ГУР.

Ранее Буданов заявил, что до конца года украинские военные могут, как минимум, зайти на территорию временно оккупированного Крыма.

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