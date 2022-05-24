Як закінчиться війна України з Росією: думка розвідки
Війна в Україні закінчиться до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
"Як і сказав, активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року. Ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців. Вона закінчиться єдиним: поверненням наших окупованих територій", - спрогнозував він, додавши, що Крим також вдасться повернути.
За словами Буданова, є два варіанти, як саме закінчиться війна для Кремля та Путіна.
"Перший - зміною політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності Росії. Наголошую – при формальному. При цьому варіанті всі звинуватять особисто Путіна та найближче його оточення і скажуть, що Росія ні до чого. Будуть виводити війська з усіх окупованих територій усюди у світі. Окуповані території повернуться до тих країн, кому вони в принципі й належать - до Грузії, до Японії, до Німеччини і так далі. А Росія почне відновлювати функціонування як цивілізована держава. Розпочне заново, скажімо так. На певний проміжок часу це буде працювати. Далі нам покаже тільки історія", - каже розвідник.
Другий варіант, на його думку, це розділення Росії на три і більше частини.
"Росія може розділитися на три і, можливо, більше частини. На нові незалежні держави", - констатував керівник ГУР.
Раніше Буданов заявив, що до кінця року українські військові можуть як мінімум зайти на територію тимчасово окупованого Криму.
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