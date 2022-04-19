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Когда закончатся ракетные удары по Украине: ответ военных экспертов

Фото: российские запасы ракет быстро исчерпываются (facebook.com)
Автор: Милан Лелич

На способность Российской Федерации наносить ракетные удары по Украине влияют несколько факторов. Поэтому на сегодня нельзя точно спрогнозировать, когда закончатся такие обстрелы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует крупные города и когда это закончится".

В частности, если Украина в ближайшее время не сможет договориться о статусе территорий, которые были оккупированы после 24 февраля, то война с Россией может затянуться на долго, снизив свою интенсивность. Это позволит российской стороне и дальше наносить ракетные удары.

Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов, угроза будет сохраняться, поскольку у России есть возможность обстреливать всю украинскую территорию, не заходя в ее воздушное пространство.

Тем не менее, нынешними темпами обстреливать Украину российская сторона не сможет, поскольку запас ракет быстро исчерпывается. А западные санкции против военно-промышленного комплекса тоже дадут о себе знать.

По словам эксперта Александра Мусиенко, у России уже есть серьезные проблемы с технологиями, модернизацией и производством новых вооружений, особенно высокоточных. Но небольшие запасы мощностей еще есть.

Кроме того, обезопасить Украину могут поставки систем противовоздушной обороны. Если запрос Киева на системы ПВО будет удовлетворен, то уже в обозримой перспективе риск обстрелов тыловых территорий будет значительно снижен.

Напомним, ранее военные эксперты назвали причины, почему Россия наносит ракетные удары по тыловым украинским городам.

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