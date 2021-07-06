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Из-за закона о росте налогов Украина потеряет строительную отрасль, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Закон о росте налогов и сборов №5600 содержит нормы, которые могут убить строительный рынок, а квартиры сделать недоступными для украинцев.

Об этом сообщил девелопер Игорь Никонов.

"НДС ни в коем случае нельзя вводить. Это мнение не мое, я выступаю сейчас не от себя, а от отрасли, потому что мы много переговоров в этом плане провели. НДС ни в коем случае вводить нельзя, потому что мы убьем рынок. А самое главное - повысим настолько стоимость жилья, что просто люди не в состоянии будут его купить", - заявил он.

По его словам, строительная отрасль уже платит НДС, поэтому попытка власти повысить налоги приведет лишь к тому, что рынок сократится, вместо запланированной прибыли госбюждет получит сокращение налогов, а квартиры подорожают как минимум на треть.

"11 млн. кв. м. в Украине - это примерно 220 млрд грн оборот себестоимости только строительства. Из них 36 млрд - это НДС. При этом огромная часть реальной себестоимости строительства не "сидит" в официальной себестоимости этого квадратного метра. Ведь мы строим и другие объекты инфраструктуры - школы, садики, торговые центры, которые не являются предметами бизнеса. Поэтому рост стоимости квадратного метра, по моим расчетам, будет на 35%", - пояснил он.

Кроме того, попытка правительства повысить налоги приведет лишь к тому, что объемы строительного рынка сократятся, ведь инвесторы перестанут находить его привлекательным для ведения бизнеса.

"Объем строительного рынка поэтому и существует, что люди видят там возможность заработать. Почему вы считаете, что это какая-то плохая тенденция? Я считаю, что развитие строительной отрасли - это и есть основной путь развития любого государства и выход из кризиса. А вы хотите все это обложить. В итоге рынок свернется раза в два, и из 200 млрд грн оборота мы получим сто. Огромное количество людей уйдут из этого рынка, потому что они не будут видеть целесообразности вложения туда денег, и отрасль просто свернется", - спрогнозировал Никонов.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

Против этого закона выступили все украинские и международные ассоциации, в том числе Американская торговая палата и ЕВА, а НАПК назвало проект "корупциогенным".

Ранее координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман заявил, что налоговый проект ударит по малому и среднему бизнесу, а также населению, поскольку приведет к росту цен.

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НДС