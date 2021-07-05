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Повышение налогов и сборов приведет к упадку экономики, - экономист

Автор: РБК-Украина

Принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600) приведет к росту налогового давления на бизнес и будет иметь негативные последствия для экономики.

Об этом заявил старший аналитик по налоговым вопросам института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"Они пытаются увеличить сбор налогов при непонятном пока тренде по экономике. Вы же видите, первый квартал ко второму - падение. Хотя они ожидали, что первый ко второму будет уже рост. Его не произошло, экономика не стартонула. И уже даже не спасает "Большая стройка". То есть, если в прошлом году она мультипликационно дала почти 2 плюс ВВП, и мы упали не на 7-6%, а всего на 4% реального ВВП, то в этом году уже даже этот драйвер не работает", - рассказал Черкашин.

По его словам, увеличение налогового давления, предлагаемое нормами закона №5600, сейчас будет иметь негативные последствия для экономики страны и приведет к дальнейшему упадку экономики.

Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

В свою очередь экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.

Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. №5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.

В этом проекте, напомним, речь идет об увеличении фискальной нагрузки фактически на все отрасли. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц.

Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем некоторые сразу в три раза.

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Налоги