ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Закона не будет. Введут ли отсрочку по штрафам для ФОПов без кассовых аппаратов

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 января 2022 13:10
Закона не будет. Введут ли отсрочку по штрафам для ФОПов без кассовых аппаратов Фото: глава Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Законопроект об отмене штрафов для ФОПов, которые не установили РРО, был отозван из-за того, что "процесс был политизирован". В Раде ищут другую форму, как решить этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Что касается законопроекта об РРО, те добросовестные, которые установили для них отсрочка", - сказал он.

При этом он заявил, что "к сожалению, этот процесс был политизирован".

"Соответствующая правка будет внесена в какой-то законопроект, который будет подаваться ко второму чтению и этот вопрос будет решен. То обещание, которое было дано, все добросовестные будут поддержаны, просто мы ищем форму", - добавил он.

Напомним, под Верховной радой на прошлой неделе прошли акции ФОПов с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.

Во время протестов спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что будет подан "законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят".

После этого в Раду был подан законопроект, согласно которому с 1 января по 1 февраля 2022 года штрафы за неприменение РРО отменяются. Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Верховная рада
NEWS
Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение
Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти