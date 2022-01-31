Закона не будет. Введут ли отсрочку по штрафам для ФОПов без кассовых аппаратов

Законопроект об отмене штрафов для ФОПов, которые не установили РРО, был отозван из-за того, что "процесс был политизирован". В Раде ищут другую форму, как решить этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Что касается законопроекта об РРО, те добросовестные, которые установили для них отсрочка", - сказал он.

При этом он заявил, что "к сожалению, этот процесс был политизирован".

"Соответствующая правка будет внесена в какой-то законопроект, который будет подаваться ко второму чтению и этот вопрос будет решен. То обещание, которое было дано, все добросовестные будут поддержаны, просто мы ищем форму", - добавил он.

Напомним, под Верховной радой на прошлой неделе прошли акции ФОПов с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.

Во время протестов спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что будет подан "законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят".

После этого в Раду был подан законопроект, согласно которому с 1 января по 1 февраля 2022 года штрафы за неприменение РРО отменяются. Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз.