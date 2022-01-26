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ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

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Украина, Среда 26 января 2022 11:23
ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года Фото: глава Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада плана отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Законопроект будет подан до конца дня 26 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стафанчука после совещания с лидерами фракций.

По его словам соответствующий законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят", - сказал он.

Отметим, что под Верховной радой второй день продолжается акция ФОПов с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.

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