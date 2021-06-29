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Закон Зеленского о большом гербе Украины появился в Раде

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о большом гербе Украины. Документ 29 июня зарегистрировали в ВР под №5712.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Глава государства определил его как неотложный для внеочередного рассмотрения Рады. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в парламенте будет первый президент Леонид Кравчук.

Текст документа на данный момент отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству. Главным по наработке проекта определен комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, вчера на торжественном заседании парламента Зеленский анонсировал, что внес в Раду этот документ.

Как писало РБК-Украина, в конце августа прошлого года ВР объявила конкурс на лучший эскиз большого государственного герба.

Уже в ноябре был определен победитель конкурса. Им стал проект киевского художника Алексея Кохана.

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