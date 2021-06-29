Закон Зеленського про великий герб України з'явився у Раді

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про великий герб України. Документ 29 червня зареєстрували в ВР під №5712.
Про це свідчать дані на сайті ВР.
Глава держави визначив його як невідкладної для позачергового розгляду Ради. Доповідати законопроект під час його розгляду в парламенті буде перший президент Леонід Кравчук.
Текст документа на цей час відсутній на сайті ВР.
Останній етап проходження - переданий на розгляд керівництву. Головним з напрацювання проекту визначений комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Нагадаємо, вчора на урочистому засіданні парламенту Зеленський анонсував, що вніс у Раду цей документ.
Як писало РБК-Україна, в кінці серпня минулого року ВР оголосила конкурс на кращий ескіз великого державного герба.
Уже в листопаді був визначений переможець конкурсу. Ним став проект київського художника Олексія Кохана.