Закон Зеленського про великий герб України з'явився у Раді

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про великий герб України. Документ 29 червня зареєстрували в ВР під №5712.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Глава держави визначив його як невідкладної для позачергового розгляду Ради. Доповідати законопроект під час його розгляду в парламенті буде перший президент Леонід Кравчук.

Текст документа на цей час відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження - переданий на розгляд керівництву. Головним з напрацювання проекту визначений комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.