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Закон Зеленського про великий герб України з'явився у Раді

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про великий герб України. Документ 29 червня зареєстрували в ВР під №5712.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Глава держави визначив його як невідкладної для позачергового розгляду Ради. Доповідати законопроект під час його розгляду в парламенті буде перший президент Леонід Кравчук.

Текст документа на цей час відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження - переданий на розгляд керівництву. Головним з напрацювання проекту визначений комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, вчора на урочистому засіданні парламенту Зеленський анонсував, що вніс у Раду цей документ.

Як писало РБК-Україна, в кінці серпня минулого року ВР оголосила конкурс на кращий ескіз великого державного герба.

Уже в листопаді був визначений переможець конкурсу. Ним став проект київського художника Олексія Кохана.

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