Закон о защите потребителей финуслуг вступил в силу

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Сегодня вводятся в действие отдельные нормы закона

Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в силу 19 октября 2019 года. Закон вступил в силу на следующий день после его опубликования в официальной прессе.

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу, кроме подпунктов 1, 2, 4 и 5 пункта 3 раздела I, которые вступают в силу и вводятся в действие со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Как отметили в пресс-службе Национального банка Украины, согласно закону финансовые учреждения будут раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах.

"Украинцам станет легче принимать правильные финансовые решения. И они будут защищены от навязывания ненужных услуг, поскольку будут понимать, какие именно услуги включаются в полную стоимость", - говорится в сообщении.

Закон также предусматривает новые штрафы для организаций, нарушающих права потребителей. Самая большая санкция - за увеличения процентной ставки в одностороннем порядке и без уведомления потребителя. За каждый случай такого нарушения учреждение должно будет заплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 13600 грн), сообщили в НБУ.

Также законом предусмотрены санкции, если учреждение не предоставило потребителю полную информацию о финансовой услуге, не предоставило экземпляр договора, заключило договор не в письменной форме или не сообщило об обязательствах по договору.

Напомним, Верховная рада приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг (проект №1085-1) 20 сентября 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал закон 16 октября.

Как писало РБК-Украина, данным законом предусматривается, что Национальный банк Украины (НБУ) получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. В НБУ подчеркивали, что в течение последних восьми лет защитой прав потребителей финансовых услуг в Украине не занимался ни один из госорганов.