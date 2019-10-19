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Закон про захист споживачів фінпослуг набув чинності

Новини » Економіка    19.10.2019 - 16:45
Закон про захист споживачів фінпослуг набув чинності
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Сьогодні вводяться в дію окремі норми закону

Закон про захист прав споживачів фінансових послуг набув чинності 19 жовтня 2019 року. Закон вступив набув чинності на наступний день після його опубликования в офіційній пресі.

Згідно з документом, закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності, крім підпунктів 1, 2, 4 і 5 пункту 3 розділу I, які набирають чинності і вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

Як відзначили в прес-службі Національного банку України, згідно із законом фінансові установи будуть розкривати повну інформацію про вартість послуг в рекламі на сайтах.

"Українцям стане легше приймати правильні фінансові рішення. І вони будуть захищені від нав'язування непотрібних послуг, оскільки будуть розуміти, які саме послуги включаються в повну вартість", - йдеться в повідомленні.

Закон також передбачає нові штрафи для організацій, порушують права споживачів. Найбільша санкція - збільшення процентної ставки в односторонньому порядку і без попередження споживача. За кожний випадок такого порушення установа повинна буде заплатити від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 13600 грн), повідомили в НБУ.

Також законом передбачено санкції, якщо установа не надала споживачеві повну інформацію про фінансову послугу, не надала примірник договору, уклало договір не у письмовій формі або не повідомило про зобов'язання за договором.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про захист прав споживачів фінансових послуг (проект №1085-1) 20 вересня 2019 року. Президент Володимир Зеленський підписав закон 16 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, даним законом передбачається, що Національний банк України (НБУ) отримав повноваження по захисту прав споживачів фінансових послуг. В НБУ підкреслювали, що протягом останніх восьми років захистом прав споживачів фінансових послуг в Україні не займався жоден з держорганів.

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