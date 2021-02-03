Закон Тимошенко о дешевом газе способен положить конец тарифному кризису, - эксперт

Принятие предложенного "Батькивщиной" законопроекта 4680 не только обеспечит украинцев газом по справедливой цене. Это также станет мотивом для объединения ведущих политических сил, что сегодня нужно изрядно Украине.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова.

"Если на этой пленарной неделе появится законопроект от "Батькивщины" 4680, который Тимошенко требует рассмотреть в режиме ad hoc, то это может быть неким сигналом, что монобольшинство и власть в целом готовы к определенным переговоров и сотрудничества", - считает эксперт.

По ее словам, сейчас, когда люди получат платежки за январь, протестные акции могут повториться с новой силой, ведь реального снижения тарифов не произошло. Зато закон Тимошенко о дешевом газе мог бы не только быстро успокоить людей, но и поставить точку на тарифном вымогательстве.

"Если Верховная рада сможет, как настаивает Тимошенко, снизить цену природного газа до трех гривен, то это будет определенным экзаменом для того, чтобы показать, что такие альянсы возможны", - отметила эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добычи. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.

1 февраля "Батькивщина" обратилась к председателю Верховной рады с требованием поставить этот законопроект на голосование в режиме ad һос.