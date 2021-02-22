Закон Тимошенко о дешевом газе предлагает четкую схему снижения тарифов, - эксперт

Предложенная Юлией Тимошенко схема снижения тарифов для населения - вполне реальная для воплощения. По сути, закон о дешевом газе прописывает алгоритм действий, чтобы этот газ не шел "налево".

Он напомнил, что на прошлой неделе Тимошенко пыталась собрать все фракции в парламенте и призвала принять разработанный "Батькивщиной" законопроект, который обяжет "Укргаздобычу" продавать газ населению по адекватным ценам.

"Простая цифра, которая не понравится "Нафтогаза", Коболеву и Витренко. "Укргаздобыча" добывает 13,5 миллиарда кубических метров газа. По данным операторов, в прошлом году население потребило 8,2 миллиарда. Теплокоммунэнерго для производства тепла, горячей воды нужно еще 4,5 миллиарда, это с запасом. Вместе - 12,7. То есть все сходится", - отметил эксперт.

По его словам, законопроект Тимошенко также вполне реален относительно цены на газ для населения.

"Возможно, нам не хватит газа собственной добычи на покрытие нужд бюджетников. Для них можно докупить миллиард кубов по цене европейского хаба. Но все равно никак не получится ни 10, ни в 7 гривен. Это будет немного более 3 гривен", - убежден эксперт.