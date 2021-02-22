Закон Тимошенко про дешевий газ пропонує чітку схему зниження тарифів, - експерт

Запропонована Юлією Тимошенко схема зниження тарифів для населення - цілком реальна для втілення. По суті, закон про дешевий газ прописує алгоритм дій, щоб цей газ не йшов "наліво".

Про це заявив експерт з енергетики Валентин Землянський.

Він нагадав, що минулого тижня Тимошенко намагалася зібрати всі фракції в парламенті та закликала ухвалити розроблений "Батьківщиною" законопроект, який зобов’яже "Укргазвидобування" продавати газ населенню за адекватними цінами.

"Проста цифра, яка не сподобається "Нафтогазу", Коболєву й Вітренку. Укргазвидобування видобуває 13,5 мільярдів кубічних метрів газу. За даними операторів, минулого року населення спожило 8,2 мільярда. Теплокомуненерго для виробництва тепла, гарячої води треба ще 4,5 мільярди, це з запасом. Разом - 12,7. Тобто все сходиться", - зазначив експерт.

За його словами, законопроект Тимошенко також цілком реальний щодо ціни на газ для населення.

"Можливо, нам не вистачить газу власного видобутку на покриття потреб бюджетників. Для них можна докупити мільярд кубів за ціною європейського хабу. Але все одно аж ніяк не вийде ні 10, ні 7 гривень. Це буде трохи понад 3 гривень", - переконаний експерт.