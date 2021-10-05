Закон о столице должен пройти экспертизу Венецианской комиссии и Совета Европы, - Кличко

Закон о столице должен пройти экспертизу Венецианской комиссии и Совета Европы. Он может быть проголосован только после получения их заключения.

Об этом заявил мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко в интервью РБК-Украина .

В парламенте есть законопроект, который все-таки должен разделить полномочия киевского городского головы и главы администрации.

"Но, если мы хотим построить европейский город и европейскую страну, мы должны опираться исключительно на европейские принципы. И тот законопроект, который готовится, должен обязательно пройти экспертизу Венецианской комиссии, Совета Европы", - сказал Кличко.

Он сообщил, что общается с европейскими партнерами, которые наблюдают за ситуацией в Киеве.

"И они говорят: удивительно, когда кто-то собирается строить местное самоуправление сверху вниз, а не снизу вверх, как это делается во всех цивилизованных и демократических странах", - сообщил Кличко.