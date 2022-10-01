Закон США про ленд-ліз для України набув чинності: що зміниться

Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в Twitter.
"Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - зазначив голова парламенту.
Закон про ленд-ліз повинен усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги Україні. Президент США отримав розширені повноваження для надання озброєння.
Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Такий крок дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників військовою технікою та іншим озброєнням.
Умови для України подібні тим, що були у часи Другої світової - заздалегідь за поставки платити не потрібно.
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