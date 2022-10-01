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Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу: что изменится

Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 1 октября, исторический закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу. Украинская армия может получить беспрецедентную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Twitter.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - отметил глава парламента.

Что означает ленд-лиз для Украины

Закон о ленд-лизе должен устранить бюрократические препятствия на пути поставки военной помощи Украине. Президент США получил расширенные полномочия по предоставлению вооружения.

Программа ленд-лиза была создана во время Второй мировой войны. Такой шаг позволил США оперативно восполнять запасы союзников военной техникой и другим вооружением.

Условия для Украины подобны тем, что были во времена Второй мировой - заранее за поставки платить не нужно.

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Ленд-лизСоединенные Штаты АмерикиВоенная помощь