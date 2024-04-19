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В закон США про допомогу Україні подали більше сотні правок

Фото: в закон США про допомогу Україні подали більше сотні правок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До законопроєкту про допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки (США) внесли вже 137 правок. Майже усі були внесені республіканцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Комітету з питань регламенту Палати представників США.

Серед "пропозицій" республіканців: 

  • заборонити голові Білого дому в односторонньому порядку списувати борг нашій країні; 
  • заборонити Україні використовувати виділені кошти на виплати урядом зарплат й пенсій держслужбовцям; 
  • перш ніж витратити кошти для України, президент США повинен засвідчити, що країни НАТО витрачаються щонайменше 2% ВВП на оборону. 

Зокрема відзначилась республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка запропонувала заборонити фінансування: 

  • батальйону "Азов";
  • поки в Україні не заборонять аборти; 
  • поки президент Володимир Зеленський не піде у відставку. 

Блокування допомоги Україні в США

Наразі в США продовжуються суперечки довкола надання нашій країні допомоги. Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував розділити ухвалений раніше Сенатом законопроєкт на чотири окремі документи. Очікується, що голосування відбудеться вже 20 квітня

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