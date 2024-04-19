В закон США про допомогу Україні подали більше сотні правок

До законопроєкту про допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки (США) внесли вже 137 правок. Майже усі були внесені республіканцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Комітету з питань регламенту Палати представників США.
Серед "пропозицій" республіканців:
Зокрема відзначилась республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка запропонувала заборонити фінансування:
Наразі в США продовжуються суперечки довкола надання нашій країні допомоги. Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував розділити ухвалений раніше Сенатом законопроєкт на чотири окремі документи. Очікується, що голосування відбудеться вже 20 квітня.
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