В законопроект США о помощи Украине подали более сотни правок

В законопроект о помощи Украине от Соединенных Штатов Америки (США) внесли уже 137 поправок. Почти все были внесены республиканцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комитета по регламенту Палаты представителей США.
Среди "предложений" республиканцев:
В частности отличилась республиканка Марджори Тейлор Грин, которая предложила запретить финансирование:
Сейчас в США продолжаются споры вокруг предоставления нашей стране помощи. Недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил разделить принятый ранее Сенатом законопроект на четыре отдельных документа. Ожидается, что голосование состоится уже 20 апреля.
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