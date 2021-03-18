Закон о реформе КСУ. Венецианская комиссия завтра предоставит свое заключение

Венецианская комиссия вскоре предоставит заключение по поводу законопроекта №4533 "О конституционной процедуре" и альтернативного ему проекта. В пятницу, 19 марта, комиссия рассмотрит этот вопрос.

Об этом написала представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Согласно повестке дня заседания Венецианской комиссии, завтра будет рассмотрен вопрос и предоставлено заключение по законопроекту 4533 "О конституционной процедуре", - указано в сообщении. Этот документ предлагает КСУ принимать решения двумя третями от своего состава (12 судей), поскольку это абсолютное большинство. Сейчас решения могут принимать 10 судей. Закон предусматривает возможность заявления отвода отдельным судьям. За отвод должны проголосовать не менее 10 судей.