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Закон про реформу КСУ. Венеційська комісія завтра надасть свій висновок

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 12:10
Закон про реформу КСУ. Венеційська комісія завтра надасть свій висновок Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Венеційська комісія незабаром надасть висновок щодо законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру" і до альтернативного йому проекту. У п'ятницю, 19 березня, комісія розгляне це питання.

Про це написала представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Закон про реформу КСУ. Венеційська комісія завтра надасть свій висновок"Згідно з порядком денним засідання Венеціанської комісії, завтра буде розглянуто питання і надано висновок щодо законопроекту 4533 "Про конституційну процедуру", - зазначено в повідомленні.

Цей документ пропонує КСУ приймати рішення двома третинами від свого складу (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість. Зараз рішення можуть приймати 10 суддів.

Закон передбачає можливість заявлення відводу окремим суддям. За відвід повинні проголосувати не менше 10 суддів.

Нагадаємо, на початку лютого анонсувалося, що висновок щодо цього закону може бути вже 19-20 березня.

Так, у кінці січня Рада відправила на повторне перше читання закон про діяльність Конституційного суду. За основу його підтримали лише 197 нардепів. За направлення проекту на доопрацювання у профільний комітет проголосували 226 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня 2020 року робоча група парламенту завершила роботу над цим проектом закону.

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