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Итоги референдумов станут обязательными для выполнения, - Стефанчук

Киев, Вторник 15 сентября 2020 14:29
Итоги референдумов станут обязательными для выполнения, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум вводит обязательность выполнения решения. Референдум больше не будет носить консультативный характер.

Об этом заявил заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

Он отметил, что ранее референдумы имели исключительно консультативный характер.

"Мы должны осознавать, что референдум - вещь дорогая, его не надо собирать просто из любопытства. Народ должен иметь возможность высказаться по важнейшим, решающим вопросам развития общества и государства в целом", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что законопроект уже прошел широкое обсуждение, а также имеет поддержку отечественных и европейских институтов.

Ранее РБК-Украина писало, что в законопроект о референдуме ко второму чтению поступило более тысячи правок.

Напомним, 18 июня парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

Отметим, в "Слуге народа" рассчитывают, что этот закон в целом нардепы смогут принять осенью.

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