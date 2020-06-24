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Закон про референдум: Разумков назвав терміни розгляду

Новини » Політика     24.06.2020 - 02:42
Закон про референдум: Разумков назвав терміни розгляду
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Рада може розглянути законопроєкт "Про народовладдя" всередині липня

Розглянути у другому читанні законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" у залі засідань народні депутати можуть наприкінці поточної сесії Верховної ради. Це буде у липні.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

Спікер Ради не впевнений, що цей законопроєкт депутати встигнуть підготувати на наступний пленарний тиждень (30 червня - 3 липня), оскільки до нього було багато правок. Проте Разумков сподівається, що узвалення документа все ж станеться через один пленарний тиждень - тобто протягом 14-17 линя.

Зазначимо, законопроєкт про референдум був ухвалений в першому читанні 18 червня голосами 252-х народних депутатів.

Документом пропонується упорядкування всеукраїнського референдуму з питань: затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
вирішення питання загальнодержавного значення; зміни території України.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в "Слузі народу" розраховують, що закон про всеукраїнський референдум у цілому нардепи зможуть схвалити восени

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України референдумВерховна РадаДмитро Разумков
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