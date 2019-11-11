Зеленский: в ближайшее время Рада примет закон о референдуме

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Как отметил президент, этот закон четко установит виды и механизмы референдума

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Рада примет закон о референдуме. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Как отметил президент, этот закон четко установит виды и механизмы референдума.

"В ближайшее время Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума и наконец-то даст украинцам возможность решать судьбу того или иного важного для них вопроса", - заявил он.

Звернення Володимира Зеленського щодо впровадження прозорого ринку землі в Україні. Звернення Володимира Зеленського щодо впровадження прозорого ринку землі в Україні. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 11 листопада 2019 р.

Отметим, что Зеленский заявил о необходимости рассмотрения вопроса продажи земли иностранцам на уровне референдума.

РБК-Украина писало, что несколько дней назад Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума. В частности, речь идет о проекте закона №2182 "О всеукраинском референдуме" и №1123 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе".

Добавим, что во фракции "Слуга народа" ранее заявляли, что политсила до конца года планирует разработать и внести в парламент законопроект о народовластии, предусматривающий проведение референдума.

Кроме того, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект о народовластии будет представлен к Новому году.