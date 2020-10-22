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Закон про референдум готовий до другого читання у Раді, - президент

Україна, Четвер 22 жовтня 2020 18:02
Закон про референдум готовий до другого читання у Раді, - президент
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроект про референдум готовий до другого читання у Верховній раді. Він підкреслив, що обіцянка народовладдя була у його передвиборній програмі.

Про це глава держави сказав у ході інтерв'ю провідним телеканалам.

"Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя - це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проект закону про референдум... Я хочу відчути народ", - заявив президент.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що всенародне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня не може бути репетицією референдуму. А його фінансування не буде проходити за рахунок державних коштів.

Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму.

Зазначимо також, перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук у середині вересня заявив, що до другого читання законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.

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