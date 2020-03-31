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ВР отсрочила дату перезаключения договоров ОСМД с исполнителями комуслуг

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 18:09
ВР отсрочила дату перезаключения договоров ОСМД с исполнителями комуслуг
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отсрочка предусмотрена законопроектом №3275, который Рада приняла на заседании 30 марта

Верховная рада Украины приняла законопроект №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)", которым переносится конечная дата перезаключения договоров совладельцев многоквартирных домов с исполнителями коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Так, совладельцы многоквартирных домов должны выбрать модель договора на коммунальные услуги (кроме услуг по поставке электрической энергии и природного газа) не до 1 мая 2020 года, как было определено в ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", а в течение пяти месяцев с дня завершения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров.

"Совладельцы многоквартирных домов, независимо от выбранной ими формы управления домом, обязаны принять решение по каждому виду коммунальной услуги, а исполнители коммунальных услуг - заключить с ними договоры о предоставлении коммунальных услуг в соответствии с выбранной совладельцами моделью организации договорных отношений", - указано в сообщении.

Напомним, 30 марта Рада приняла за основу и в целом законопроект №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". В целом его поддержали 312 депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР также приняла за основу и в целом законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", за него проголосовали 312 парламентариев.

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