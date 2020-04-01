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Зеленский подписал закон о сохранении социальных гарантий

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 22:12
Зеленский подписал закон о сохранении социальных гарантий
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Документ предусматривает дополнительные социальные и экономические гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля подписал законопроект № 540-IX о сохранении социальных и экономических гарантий во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, документ предусматривает дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина, в частности, доплату к заработной плате медикам и работникам социальной защиты, а также помощь по частичной безработице работникам малых и средних предприятий.

Верховная рада поддержала данный законопроект на внеочередном заседании 30 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в ряд законов по противодействию коронавируса в Украине. В частности, нардепы ввели поддержку для работников и работодателей в условиях карантина, расширили основания для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом и упростили производство продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Рада провалила изменения в государственный бюджет в связи со вспышкой коронавируса в Украине. Документ в первом чтении поддержали лишь 223 нардепа. За направление законопроекта на доработку в профильный комитет проголосовали 273 народных избранников.

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