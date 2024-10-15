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Закон про підвищення податків направили на підпис Зеленському

Фото: Закон про підвищення податків передали на підпис Зеленському (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про підвищення податків. Документ переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону 11416-д на сайті Ради.

Згідно з інформацією, законопроєкт передали на підпис 15 жовтня.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, "в найближчий час очікуємо там підпис "президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки. Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення".

Підвищення податків

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Головним ресурсом буде збільшення податків з доходів громадян.

Дата набрання чинності закону важлива, оскільки саме с цієї дати збільшується військовий збір з усіх доходів громадян, у тому числі зарплати, з 1,5% до 5%.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

Крім того, закон встановлює військовий збір у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи.

Інші податки стосуються бізнесу і не дадуть суттєвих надходжень до бюджету.

 

Детальніше про підвищення податків читайте в матеріалі РБК-Україна "Рада рекордно підвищила податки: за що тепер платитиме кожен українець".

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