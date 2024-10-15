Закон про підвищення податків направили на підпис Зеленському
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про підвищення податків. Документ переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону 11416-д на сайті Ради.
Згідно з інформацією, законопроєкт передали на підпис 15 жовтня.
Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, "в найближчий час очікуємо там підпис "президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки. Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення".
Підвищення податків
Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Головним ресурсом буде збільшення податків з доходів громадян.
Дата набрання чинності закону важлива, оскільки саме с цієї дати збільшується військовий збір з усіх доходів громадян, у тому числі зарплати, з 1,5% до 5%.
Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).
Крім того, закон встановлює військовий збір у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи.
Інші податки стосуються бізнесу і не дадуть суттєвих надходжень до бюджету.
Детальніше про підвищення податків читайте в матеріалі РБК-Україна "Рада рекордно підвищила податки: за що тепер платитиме кожен українець".