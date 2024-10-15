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Закон о повышении налогов направили на подпись Зеленскому

Украина, Вторник 15 октября 2024 11:54
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Закон о повышении налогов направили на подпись Зеленскому Фото: Закон о повышении налогов передали на подпись Зеленскому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый Верховной Радой законопроект о повышении налогов. Документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона 11416-д на сайте Рады.

Согласно информации, законопроект передали на подпись 15 октября.

Закон о повышении налогов направили на подпись Зеленскому

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, "в ближайшее время ожидаем там подпись" президента, затем публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги. Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение".

Повышение налогов

Напомним, Верховная Рада 10 октября одобрила законопроект №11416-д. Главным ресурсом станет увеличение налогов с доходов граждан.

Дата вступления закона в силу важна, поскольку именно с этой даты увеличивается военный сбор со всех доходов граждан, в том числе зарплаты, с 1,5% до 5%.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц).

Кроме того, закон устанавливает военный сбор в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы.

Другие налоги касаются бизнеса и не дадут существенных поступлений в бюджет.

Подробнее о повышении налогов читайте в материале РБК-Украина "Рада рекордно повысила налоги: за что теперь будет платить каждый украинец".

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Верховная рада Владимир Зеленский
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