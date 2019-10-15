Закон об отмене НДС на внутренние авиарейсы рассмотрят до конца года

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Авиаперевозки являются самыми дорогими в Украине

Верховная рада планирует рассмотреть законопроект о ликвидации начисления НДС на внутренние авиаперевозки до конца года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил министр, правительство рассчитывает, что законопроект будет принят парламентом до конца года.

"Мы предложили убрать НДС исключительно для внутренних авиаперевозок. Тем более что это странно выглядит, когда на международных авиаперевозках НДС нет, а на внутренних начисляется. Рассчитываем мы на то, что к концу года этот законопроект будет рассмотрен в Верховной Раде и ожидаем поддержку парламентариев, чтобы проголосовали за это", - заявил Криклий

По его словам, сейчас авиаперевозки являются самыми дорогими в Украине.

"Есть и другие проблемы в авиаперевозках, которые мы тоже будем решать. Но это не НДС", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair запустит 42 новых маршрута из Украины. По словам коммерческого директора компании Дэвида О'Брайана, новые маршруты запустят летом 2020 года.

Также сообщалось, что Ryanair запустит лоукост маршрут из Херсона в Краков. Старт рейсов запланирован на 21 декабря. Он будет осуществляться дважды в неделю.