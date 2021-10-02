Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - нардеп
Закон об олигархах может ухудшить отношение стран Европейского союза к Украине и создать угрозу для европейской интеграции Украины.
Об этом заявил народный депутат ("Европейская солидарность") Олег Синютка в эфире "Украина24".
"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира не будет", - заявил Синютка.
По его словам, отношения запада к Украине ухудшилось в том числе из-за того, что власти демонстративно отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая в свою очередь согласилась оперативно предоставили свои рекомендации.
Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
Как писало РБК-Украина, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.
После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки в отношении органа власти, который должен определять олигархов.
После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.