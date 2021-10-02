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Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - нардеп

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Киев, Суббота 02 октября 2021 13:20
Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - нардеп Фото: Олег Синютка (galinfo.com.ua)
Автор: Артем Горовенко

Закон об олигархах может ухудшить отношение стран Европейского союза к Украине и создать угрозу для европейской интеграции Украины.

Об этом заявил народный депутат ("Европейская солидарность") Олег Синютка в эфире "Украина24".

"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира не будет", - заявил Синютка.

По его словам, отношения запада к Украине ухудшилось в том числе из-за того, что власти демонстративно отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая в свою очередь согласилась оперативно предоставили свои рекомендации.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Как писало РБК-Украина, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки в отношении органа власти, который должен определять олигархов.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

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Закон об олигархах Евросоюз
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