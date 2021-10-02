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Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - нардеп

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Київ, Субота 02 жовтня 2021 13:20
Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - нардеп Фото: Олег Синютка (galinfo.com.ua)
Автор: Артем Горовенко

Закон про олігархів може погіршити ставлення країн Європейського союзу до України й створити загрозу для європейської інтеграції України.

Про це заявив народний депутат ("Європейська солідарність") Олег Синютка в ефірі "Україна24".

"Я переконаний, що наші західні партнери з цього приводу мають великі запитання до сьогоднішньої влади. Я переконаний, що нічого доброго в стосунках України і цивілізованого світу не сулить", - заявив Синютка.

За його словами, ставлення заходу до України погіршилося в тому числі через те, що влада демонстративно відмовилася чекати висновку Венеційської комісії, яка своєю чергою погодилася оперативно надали свої рекомендації.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Як писало РБК-Україна, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначати олігархів.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

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Закон про олігархів Евросоюз
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