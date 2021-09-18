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Закон об олигархах призван сделать ручными все телеканалы в Украине, - нардеп

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Киев, Суббота 18 сентября 2021 17:21
Закон об олигархах призван сделать ручными все телеканалы в Украине, - нардеп Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Цель законопроекта об олигархах - установить контроль над независимыми телеканалами в Украине.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в парламенте Артур Герасимов в эфире программы "Слобода слова Савика Шустера".

"Этот закон имеет целью забрать или сделать ручными все телевизионные каналы, то есть практически убить свободу слова", - заявил сопредседатель оппозиционной фракции.

Также по его мнению, проект закона дублирует российский сценарий установления автократического режима.

Напомним, 4 из 5 парламентских фракций считают, что проект закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова, политическому преследованию оппонентов действующей властью.

По заключению уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает Конституцию Украины.

Проект закона об олигархах также раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как такой, что нарушает принципы демократии, верховенства права и свободы слова.

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