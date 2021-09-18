Закон про олігархів покликаний зробити ручними всі телеканали в Україні, - нардеп

Мета законопроекту про олігархів - встановити контроль над незалежними телеканалами в Україні.

Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" в парламенті Артур Герасимов в ефірі програми " Слобода слова Савіка Шустера ".

"Цей закон має на меті забрати чи зробити ручними всі телевізійні канали, тобто практично вбити свободу слова", - заявив співголова опозиційної фракції.

Також на його думку, проект закону дублює російський сценарій встановлення автократичного режиму.

Нагадаємо, 4 з 5 парламентських фракцій вважають, що проект закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова, політичного переслідування опонентів діючою владою.

За висновком уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, проект закону порушує конституцію України.

Проект закону про олігархів також розкритикували іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.