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Закон про олігархів покликаний зробити ручними всі телеканали в Україні, - нардеп

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Київ, Субота 18 вересня 2021 17:21
Закон про олігархів покликаний зробити ручними всі телеканали в Україні, - нардеп Фото: Артур Герасимов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Мета законопроекту про олігархів - встановити контроль над незалежними телеканалами в Україні.

Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" в парламенті Артур Герасимов в ефірі програми "Слобода слова Савіка Шустера".

"Цей закон має на меті забрати чи зробити ручними всі телевізійні канали, тобто практично вбити свободу слова", - заявив співголова опозиційної фракції.

Також на його думку, проект закону дублює російський сценарій встановлення автократичного режиму.

Нагадаємо, 4 з 5 парламентських фракцій вважають, що проект закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова, політичного переслідування опонентів діючою владою.

За висновком уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, проект закону порушує конституцію України.

Проект закону про олігархів також розкритикували іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

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