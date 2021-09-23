Закон об олигархах принят. Как голосовали нардепы

Верховная рада Украины на пленарном заседании 23 сентября приняла закон об олигархах. Законопроект №5599 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.
РБК-Украина собрало информацию о том, как проголосовали нардепы.
Согласно результатам голосования, фракция "Слуга народа" дала 229 голосов "за", в то время как один народный депутат проголосовал "против" (Людмила Буймистер) и еще четверо не голосовали.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" дала 20 голосов "против", один нардеп воздержался и еще девять не голосовали.
Среди тех, кто проголосовал против, - Олег Волошин, Юлий Иоффе, Владимир Кальцев, Владимир Мороз, Юрий Павленко, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Антонина Славицкая, Виктор Черный, Николай Скорик, Александр Пономарев, Михаил Папиев, Василий Нимченко, Григорий Мамка, Александр Лукашов, Александр Колтунович, Александр Качный, Юрий Загородний, Валерий Гнатенко и Анатолий Бурмич.
"Европейская солидарность" практически в полном составе была против закона об олигархах - 23 нардепа нажали красную кнопку, один воздержался - Мустафа Джемилев.
Фракция "Батькивщина" не дала голосов в поддержку закона - 20 народных депутатов воздержались и двое вообще не голосовали.
Депутатская группа "Партия "За будущее" дала 18 голосов "за", один нардеп воздержался - Сергей Рудик.
Фракция "Голос" поддержала закон об олигархах 11 голосами. Пятеро нардепов проголосовали против - Андрей Осадчук, Ярослав Железняк, Леся Василенко,Кира Рудик, Инна Совсун. Один воздержался и еще один не голосовал.
В группе "Доверие" 15 народных депутатов поддержали закон об олигархах, двое воздержались и трое не голосовали.
Среди внефракционных нардепов шестеро проголосовали за закон, пятеро против, еще один воздержался.
Против проголосовали Муса Магомедов, Вадим Новинский, Андрей Аксенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.
Напомним, РБК-Украина писало, что сегодня в ходе рассмотрения закона об олигархах две парламентские фракции заявили о нарушении регламента и пытались отстранить от ведения заседания вице-спикера Руслана Стефанчука, но инициатива не набрала достаточного количества голосов.