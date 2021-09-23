Рада рассматривает законопроект об олигархах: что происходит в парламенте

Верховная рада 23 сентября приступила к рассмотрения так называемого законопроекта об олигархах. Документ нардепы хотят рассмотреть во втором чтении по сокращенной процедуре.

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Законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) стоял первым в повестке дня. Его должны были начать рассматривать с 10:00, однако, сразу после открытия заседания нардепы ушли на получасовой перерыв, который затянулся более, чем на час.

После окончания перерыва нардепы проголосовали за продление заседания до рассмотрения законопроекта и снова ушли на перерыв. Начало рассмотрения законопроекта назначили на 12:30.

Вернувшись после перерыва две парламентские фракции заявили о нарушении регламента и выступили за отстранение от ведения заседания вице-спикера Руслана Стефанчука, который заменяет находящегося на больничном спикера Дмитрия Разумкова. Вместе с тем, только 61 нардеп поддержал такую инициативу.

После рассмотрения законопроекта об олигархах в первом чтении нардепы внесли к документу более тысячи правок, однако по сокращенной процедуре на голосование вынесены 13 предложенных профильным комитетом правок. Все 13 поправок нардепы поддержали.