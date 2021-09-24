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Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский

Автор: Ульяна Безпалько

Закон об олигархах передадут на подпись и не будут переголосовывать одну из его статей. Взаимоисключающих поправок к этому документу проголосовано не было.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский.

Утром народные депутаты обнаружили, что проголосованная версия закона якобы содержит три взаимоисключающие поправки под номером 396, 398, 406. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов.

В частности, одна из этих поправок авторства спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должно не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК. Однако, по словам Вениславского, депутатов "ввели в заблуждение работники аппарата ВР".

"Нас ввели в заблуждение работники аппарата ВР. Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая правка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", - пояснил глава рабочей группы по законопроекту об олигархах.

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