Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський

Закон про олігархів передадуть на підпис і не будуть переголосовувати жодну з його статтей. Взаємовиключних поправок до цього документу проголосовано не було.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів Федір Веніславський.

Вранці народні депутати виявили, що проголосована версія закону нібито містить три взаємовиключні поправки під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів.

Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. Однак, за словами Веніславського, депутатів "ввели в оману працівники апарату ВР".

"Нас ввели в оману працівники апарату ВР. Ми детально проаналізували вчорашнє голосування і прийшли до висновку, що все добре. Було проголосовано лише пропозиції комітету. Жодна інша правка на голосування не ставилася, а отже, відповідно до Регламенту, не може вважатися такою, що була прийнята. Тобто жодних взаємовиключних правок проголосовано не було", - пояснив голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів.