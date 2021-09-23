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Закон об олигархах и изменения в госбюджет: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Инна Собора

Сегодня народные депутаты собираются на пленарное заседание Верховной рады. Оно начнется в 10:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов, среди которых будут:

  • 5599 - о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (второе чтение)
  • 5600 - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение)
  • 6052 - о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов (первое чтение)
  • 5148 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (первое чтение)
  • 4046 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств (второе чтение)
  • 5719 - о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (первое чтение)
  • 4428 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов международного судебного сотрудничества (первое чтение)
  • 4612 - о внесении изменения в статью 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" относительно гарантий адвокатской деятельности (первое чтение)
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